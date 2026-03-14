Visite a Pian delle Fornaci Per le misurazioni i veterinari scelgono l’ippometro laser

I veterinari hanno effettuato visite a Pian delle Fornaci, utilizzando un ippometro laser per le misurazioni. Tra i professionisti presenti ci sono il capo dell’équipe, Carlo Minniti, che è stato promosso generale a inizio gennaio, e il nuovo membro Lucio Petrizzi. La squadra si è recata sul sito per svolgere le attività di controllo e analisi previste.

di Laura Valdesi SIENA Eccoli i veterinari con la new entry Lucio Petrizzi. Il capo dell’équipe è sempre Carlo Minniti che – udite udite – è stato promosso generale lo scorso primo gennaio. Mai c’era stato finora un dottore dei cavalli con un grado così elevato componente del pool che si occupa degli aspiranti piazzaioli. A portare il saluto il sindaco Nicoletta Fabio che nel primo giorno di visite si è fermata un’oretta a Pian delle Fornaci per parlare e salutare gli addetti ai lavori ed assistere alle prime visite. Sì, la stagione è partita davvero. Il debutto dei mezzosangue sarà il 24 marzo e lunedì 16, probabilmente nel pomeriggio, potrebbe arrivare la lista dei cavalli ammessi all’Albo dopo gli accertamenti dei veterinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visite a Pian delle Fornaci. Per le misurazioni i veterinari scelgono l’ippometro laser Articoli correlati Quelle domeniche affollate all’ippodromo. Pian delle Fornaci, ritratto di un’epocaC’è una canzone di Fossati-Prudente cantata da Gianni Morandi che dice: "La mia gente dove va, che tempo fa sulla sua strada…" che è la colonna... Corse, stagione anticipata. Il 21 tutti a Pian delle Fornaci. Primo marzo a Monteronidi Laura Valdesi SIENA Parte in anticipo la stagione delle corse grazie all’appuntamento a Pian delle Fornaci sabato 21 febbraio. Contenuti utili per approfondire Visite a Pian delle Fornaci Per le... Temi più discussi: Visite ammissione Albo cavalli 2026, tutti gli orari; Visite a Pian delle Fornaci. Per le misurazioni i veterinari scelgono l’ippometro laser; Protocollo Palio 2026: da domani a Pian delle Fornaci le visite per l’ammissione dei cavalli; VISITE AMMISSIONE ALBO CAVALLI 2026, TUTTI GLI ORARI. Visite a Pian delle Fornaci, le novitàSarà tutto un altro pianeta, rispetto alla clinica del Ceppo. A partire dalla logistica, stando alle prime indicazioni relative alle visite... Sarà tutto un altro pianeta, rispetto alla clinica del ... lanazione.it Protocollo equino, visite per ammissione all'albo a Pian delle Fornaci: ecco il programmaSi terranno nei giorni venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo, presso la struttura del galoppatoio di Pian delle Fornaci, le visite per l’ammissione all’Albo dei cavalli del Protocollo Equino 2026 ... radiosienatv.it Riaprono i musei del Sacro Monte di Varese: nuove visite guidate e orari ampliati per il pubblico. - facebook.com facebook #LItaliaèDonna Negli scatti delle nostre fotografe, i momenti salienti delle visite guidate di #PalazzoMadama aperto straordinariamente domenica #8marzo per la mostra sul volto delle #Donne tra #Artiste e #MadriCostituenti instagram.com/p/DVoNokBDCxu x.com