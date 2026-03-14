Visite a Pian delle Fornaci Per le misurazioni i veterinari scelgono l’ippometro laser

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I veterinari hanno effettuato visite a Pian delle Fornaci, utilizzando un ippometro laser per le misurazioni. Tra i professionisti presenti ci sono il capo dell’équipe, Carlo Minniti, che è stato promosso generale a inizio gennaio, e il nuovo membro Lucio Petrizzi. La squadra si è recata sul sito per svolgere le attività di controllo e analisi previste.

di Laura Valdesi SIENA Eccoli i veterinari con la new entry Lucio Petrizzi. Il capo dell’équipe è sempre Carlo Minniti che – udite udite – è stato promosso generale lo scorso primo gennaio. Mai c’era stato finora un dottore dei cavalli con un grado così elevato componente del pool che si occupa degli aspiranti piazzaioli. A portare il saluto il sindaco Nicoletta Fabio che nel primo giorno di visite si è fermata un’oretta a Pian delle Fornaci per parlare e salutare gli addetti ai lavori ed assistere alle prime visite. Sì, la stagione è partita davvero. Il debutto dei mezzosangue sarà il 24 marzo e lunedì 16, probabilmente nel pomeriggio, potrebbe arrivare la lista dei cavalli ammessi all’Albo dopo gli accertamenti dei veterinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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