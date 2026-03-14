Visita al Giardino di Valsanzibio

Domenica 19 aprile 2026 alle 15.30 si terrà una visita guidata al Giardino di Valsanzibio, uno dei più belli del Veneto. L'evento invita a scoprire i dettagli della sua storia e i segreti nascosti tra le sue piante e le sue strutture. Partecipanti sono invitati a esplorare il luogo come se fosse un libro aperto, tra percorsi e ambientazioni uniche.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo «Domenica 19 Aprile 2026 alle ore 15.30 vi porto a conoscere uno dei più bei giardini del Veneto per scoprirne insieme la storia ed il messaggio leggendolo come un libro aperto. scritto per noi!». ll Giardino Monumentale di Valsanzibio, uno dei maggiori giardini d’epoca esistenti, fu portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento dal nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo, aiutato dal figlio Antonio. Il primogenito Gregorio, Cardinale e futuro Santo, ispirò l’alta simbologia del progetto dovuto all’architetto e fontaniere Pontificio Luigi Bernini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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