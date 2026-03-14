Violenze contro il personale patto tra Aziende sanitarie | firmata la Carta dei valori

A Como, quattro aziende sanitarie hanno firmato la Carta dei Valori condivisi per affrontare le violenze contro il personale sanitario. La collaborazione coinvolge Ats Insubria, Asst Lariana, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona, con l'obiettivo di rafforzare le misure di tutela già in atto e promuovere un impegno comune contro questi comportamenti.

Como – Per contrastare le condotte di violenza contro il personale sanitario, nasce la Carta dei Valori condivisi d i Ats Insubria, Asst Lariana, assieme alle Asst Sette Laghi e Valle Olona, per rafforzare le azioni di tutela già in atto. Si tratta di un percorso condiviso, al momento caso unico nel panorama lombardo. “L’iniziativa – spiegano i firmatari - nasce dalla collaborazione tra le direzioni dei quattro enti, che hanno deciso di promuovere un’azione coordinata e continuativa per prevenire, monitorare e affrontare gli episodi di aggressione che coinvolgono gli operatori impegnati nei servizi di cura e assistenza”. La Carta dei Valori Condivisi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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