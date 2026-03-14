Violenza sanitaria | 367 casi nel 2025 infermieri al centro

Nel 2025, l’Ausl di Reggio Emilia ha registrato 367 episodi di violenza contro il personale sanitario, confermando un numero simile a quello dell’anno precedente con 365 segnalazioni. Il dato riguarda episodi di aggressione e comportamenti violenti rivolti a infermieri e altri operatori del settore sanitario. Le segnalazioni sono state raccolte dall’azienda sanitaria locale e rappresentano la totalità degli episodi denunciati durante l’anno.

Nel 2025, l’Ausl di Reggio Emilia ha registrato 367 episodi di violenza contro il personale sanitario, un dato stabile rispetto alle 365 segnalazioni dell’anno precedente. La stragrande maggioranza delle vittime sono donne e infermieri, mentre le aggressioni avvengono prevalentemente in ospedale o nei servizi territoriali. L’azienda sanitaria ha attivato un piano strutturato che include formazione specifica, modifiche ambientali e supporto legale per contrastare il fenomeno. I numeri raccontano una realtà complessa dove il 66% degli atti violenti si è verificato all’interno dei reparti ospedalieri, lasciando il restante 34% nell’ambito territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Violenza sanitaria: 367 casi nel 2025, infermieri al centro Articoli correlati Violenza sanitaria: +4% nel 2025, 130mila casi e l’ItaliaLa violenza contro il personale sanitario ha raggiunto nel 2025 una soglia critica, superando le 130. Violenza sanitaria: 539 casi all’Ausl Romagna nel 2025Nel 2025, l’Ausl Romagna ha registrato oltre 500 casi di aggressioni contro il personale sanitario. Tutto quello che riguarda Violenza sanitaria Discussioni sull' argomento Aggressioni agli operatori sanitari. Nel 2025 segnalati 367 episodi. Nel mirino donne e infermieri; Sanità, nel 2025 ci sono state 367 segnalazioni di aggressioni. Sanitari: 18mila aggressioni nel 2025, per gli infermieri 6 violenze all’annoIl ministro Schillaci riscrive le raccomandazioni: tutele estese anche a front office e Cup, supporto psicologico per le vittime e impianti di sicurezza ... ilsole24ore.com Aggressioni agli operatori sanitari. Nel 2025 segnalati 367 episodi. Nel mirino donne e infermieriGli autori delle violenze sono stati soprattutto pazienti o i loro familiari. L’Ausl: In campo tanti strumenti ... msn.com ESENZIONE REGIONALE VA00 – SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Si informa la cittadinanza che, con DGR n. XII/5694 del 02.02.2026, Regione Lombardia ha istituito l’esenzione regionale dalla partecipazione alla spesa sanitaria (codice - facebook.com facebook