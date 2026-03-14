Vinci morto con la moto in un canale | la vittima è un ingegnere

Un uomo di 58 anni, ingegnere di Empoli, è stato trovato senza vita ieri sera a Vinci. La vittima era a bordo della moto quando è caduta in un canale. Le ricerche sono durate diverse ore prima del ritrovamento. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza al momento ipotesi ufficiali. La vittima è stata individuata nel tardo pomeriggio del 13 marzo 2026.

VINCI (FIRENZE) – Alessandro Ostuni, 58enne ingegnere di Empoli, è stato trovato morto ieri sera, 13 marzo 2026, dopo ore di ricerche a Vinci. Il cadavere dell’uomo, fondatore e titolare della Li Con, società di ingegneria meccanica ed elettronica con sede a Empoli, è stato recuperato nel rio Sant’Ansano vicino alla foce dell’Arno a Sovigliana, trascinato via dalla corrente dopo che con la moto da cross era caduto in un fosso. Alcuni testimoni avrebbero tentato un primo, disperato soccorso, riuscendo però a recuperare soltanto la moto: la forza dell’acqua ha trascinato l’ingegnere all’interno di un tubo che convoglia il corso verso il rio Sant’Ansano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vinci, morto con la moto in un canale: la vittima è un ingegnere Articoli correlati Vinci: trovato morto l’uomo caduto con la moto in un canaleVINCI (FIRENZE) – L’uomo di 58 anni caduto in fosso oggi, 13 marzo 2026, a Vinci mentre faceva motocross è stato ritrovato morto in serata. Leggi anche: Cade con la moto nel canale di scolo: muore ingegnere di 58 anni. Alessandro si allenava per un viaggio in Tunisia TERRIBILE INCIDENTE CON LA FERRARI: MORTO VINCE ZAMPELLA IL PADRE DI CALL OF DUTY. IL VIDEO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vinci morto con la moto in un canale la... Temi più discussi: Vinci, cade con la moto da cross in un canale: trovato morto dopo ore di ricerche; Vinci, esce di strada con la moto da cross e finisce nel fosso: ingegnere trovato morto dopo ore di ricerche; Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge, trovato morto dopo ore di ricerche; Tragedia a Vinci, ritrovato morto l’uomo caduto nel canale. Vinci: trovato morto l’uomo caduto con la moto in un canaleL'uomo di 58 anni caduto in fosso oggi, 13 marzo 2026, a Vinci mentre faceva motocross è stato ritrovato morto in serata. La vittima, originaria di Empoli, è annegata nel canale ingrossato dalle forti ... firenzepost.it Cade in un fosso mentre fa motocross e non riemerge, lo cercano i vigili del fuoco. Il disperso è un giovaneAccade nelle campagne di Vinci, in via Pietramarina. Il corso d’acqua, reso impetuoso dalla pioggia, è stato deviato per abbassarne il livello ... msn.com Sal Da Vinci pronto a conquistare anche l'Eurovision: secondo voi, riuscirà a stupire ancora - facebook.com facebook I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com