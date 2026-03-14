Villaricca Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all’altro mondo

A Villaricca si è tenuta la presentazione del libro “Ci vedremo all’altro mondo”, scritto da Luigi Cacciapuoti. L’evento si è svolto nel Palazzo Baronale, dove l’autore ha presentato la sua opera agli ospiti presenti. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle pagine scritte dall’autore, che ha illustrato il contenuto del suo libro.

A Palazzo Baronale è stato presentato il libro “Ci vedremo all’altro mondo”, scritto da Luigi Cacciapuoti. Un’opera intensa che affronta il senso della vita e il mistero dell’eternità attraverso un dialogo immaginario con la madre scomparsa, tra riflessioni personali, valori religiosi e riferimenti evangelici. Domande profonde attraversano il racconto: esiste davvero un’altra vita? E potremo rincontrare chi abbiamo amato? All’incontro sono intervenuti la vicepresidente del Senato Castellone, il sindaco Franco Gaudieri, il parroco don Gaetano Bianco e Raffaele Mastrantuono, ex parlamentare ed ex primo cittadino di Villaricca.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti “Ci vedremo all’altro mondo” Articoli correlati La “Cura dell’Altro” fiorisce a Pagani: presentato il libro di Alfonso VaccaroInserito nella rassegna “Pagani che legge a Natale”, l’evento ha visto protagonista il giovane autore Alfonso Vaccaro e il suo libro dedicato al... Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all'altro mondo Altri aggiornamenti su Luigi Cacciapuoti Discussioni sull' argomento Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all’altro mondo; Villaricca Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all’altro mondo; Villaricca. Il giovanissimo Raffaele Mastrantuono spopola sui canali social commentando il Napoli. Presentato il libro di Luigi Sposato ‘Successo insuccesso - storia di due impostori'(Arv) Venezia 10 set. 2025 - Il vicepresidente del Consiglio Veneto Enoch Soranzo ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, il ... ansa.it Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti “Ci vedremo all’altro mondo” A Palazzo Baronale è stato presentato il libro “Ci vedremo all’altro mondo”, scritto da Luigi Cacciapuoti. Un’opera intensa che affronta il senso della vita e il mistero dell’eternità attrav facebook