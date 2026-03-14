Villacidro | azienda di legnami sotto inchiesta per rischi

A Villacidro, un’azienda di legnami è stata posta sotto inchiesta dopo un’ispezione congiunta che ha riscontrato diverse irregolarità. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura in seguito alle verifiche effettuate. Le autorità hanno accertato che ci sono stati comportamenti non conformi alle norme di sicurezza e regolamenti vigenti.

Il titolare di un’azienda di legnami a Villacidro è stato denunciato alla Procura per una serie di gravi irregolarità emerse durante un’ispezione congiunta. L’azione, svoltasi nella tarda serata del 13 marzo 2026, ha coinvolto militari, ispettori del lavoro e autorità sanitarie che hanno scoperto violazioni sulla sicurezza dei dipendenti, rischi antincendio e abusi nel settore zootecnico. L’intervento non è stato casuale ma parte di un’indagine più ampia contro lo sfruttamento lavorativo e il reclutamento illecito di manovalanza. Le autorità hanno trovato l’assenza totale del piano di valutazione dei pericoli negli uffici aziendali. Nessun percorso formativo era stato fornito ai lavoratori per illustrare le minacce legate alle attività specifiche svolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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