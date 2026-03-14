Il 14 marzo 2026 viene avviata ufficialmente una nuova fase per la raccolta museale di Villa Gianetti a Saronno, dedicata alla figura storica di Giuditta Pasta. Questa data segna l'inizio di un intervento che riguarda l'esposizione e la gestione dell'istituzione museale, con un focus sulla figura importante per la cultura locale. La ristrutturazione e la presentazione del patrimonio si concentrano su questa figura storica.

Il 14 marzo 2026 segna l’avvio ufficiale di una nuova fase per la raccolta museale Villa Gianetti a Saronno, con un specifico sulla figura storica di Giuditta Pasta. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ilaria Pagani, ha emanato un’ordinanza che definisce l’assetto organizzativo del sito, confermando Daniela Nasi come direttrice e affidando al musicologo Francesco Rocco Rossi il compito di guidare lo studio sul patrimonio musicale legato alla celebre cantante saronnese dell’Ottocento. Questa iniziativa non si limita alla semplice conservazione degli oggetti della Collezione Giorgio Cavallari, ma punta a trasformare lo spazio in un vero centro di ricerca e divulgazione sulla storia dell’opera europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Gianetti: nuova fase per l’opera e Giuditta Pasta

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