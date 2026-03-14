Domenica, la Vigor Senigallia tornerà a giocare al Bianchelli con Perini in campo come titolare. I tifosi rossoblu sui social esprimono entusiasmo per la ripresa del campionato e l’attesa di tornare a sostenere la squadra dal vivo. La notizia ha generato entusiasmo tra gli appassionati, pronti a riempire nuovamente gli spalti dopo un periodo di assenza.

"Finita l’astinenza, si torna al Bianchelli, si torna a tifare la Vigor". Sono proprio i tifosi rossoblu a scriverlo nei social dedicati al club di Senigallia che non vedono l’ora di tornare sugli spalti. Se a qualcuno il campionato è mancato, per alcuni dei ragazzi allenati da mister Clementi lo stop imposto dalla Viareggio Cup è stato un vero e proprio toccasana sia per i muscoli sia per le articolazioni. Basti pensare a Braconi, Alonzi, Tonelli, solo per citarne alcuni, che hanno spinto sull’acceleratore per settimane, nonostante qualche acciacco. Ma i problemi non sono solo di natura fisica. Purtroppo Theo Parrinello è dovuto rientrare in Francia a causa di un problema familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, porte girevoli: domenica Perini titolare

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