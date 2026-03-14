A Vigolzone, il comune e l’Azienda USL di Piacenza hanno organizzato un incontro pubblico per presentare i Gruppi di cammino, un’iniziativa che invita la comunità a partecipare a percorsi di circa 12 minuti a piedi. L’obiettivo è promuovere il benessere fisico e mentale attraverso semplici passeggiate condivise. L’appuntamento si terrà prossimamente, coinvolgendo cittadini interessati a migliorare la propria salute.

Una nuova opportunità di salute collettiva sta per prendere forma a Vigolzone, dove il comune e l’Azienda USL di Piacenza hanno preparato un incontro pubblico per lanciare i Gruppi di cammino. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 20.30 presso il Centro Civico in via Castignoli 4. Questa iniziativa non si limita alla semplice promozione dell’attività fisica, ma punta a creare una rete sociale che combatta l’isolamento e favorisca il benessere mentale attraverso la condivisione degli itinerari. La presenza di esperti della medicina dello sport e dei medici di famiglia sottolinea come il movimento diventi uno strumento terapeutico accessibile a tutte le età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigolzone: 12 minuti di cammino curano mente e corpo

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