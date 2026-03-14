Una vignetta diffusa dalla Camera penale di Cosenza mostra magistrati colpiti simbolicamente con un’ascia, evidenziando un episodio di violenza rappresentata visivamente. La scena ritrae un attacco diretto ai giudici, suscitando reazioni e commenti sulla rappresentazione di un gesto così violento. Nessuna persona è stata identificata o coinvolta in altri contesti oltre a questa immagine.

La tensione istituzionale si è fatta visibile in una immagine scattante diffusa dalla Camera penale di Cosenza, dove dei magistrati vengono raffigurati mentre subiscono un attacco simbolico con un’ascia. Nicola Irto, senatore e guida del Partito Democratico in Calabria, ha definito la scena come un atto di violenza che non trova posto in una democrazia sana. Il dibattito sul referendum per la giustizia sta assumendo toni sempre più duri, con accuse reciproche che rischiano di minare il rispetto tra i poteri dello Stato. L’episodio si colloca nel cuore della campagna referendaria attuale, dove le immagini sostituiscono a volte il confronto sulle idee e sulle garanzie costituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vignetta violenta: l’ascia contro i giudici di Cosenza

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