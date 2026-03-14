vigevano forza italia corre da sola con paolo previde massara aperti alle forze civiche strappo con la lega

A Vigevano, Forza Italia ha annunciato che correrà da sola con Paolo Previde Massara come candidato sindaco, lasciando intendere un'apertura alle forze civiche. La decisione segue un distacco dalla Lega, con cui si era alleata in passato. La comunicazione è stata resa pubblica oggi, mentre si avvicinano le elezioni comunali del 2026.

Vigevano (Pavia), 14 marzo 2026 – Un progetto aperto alle forze civiche. È il primo messaggio che viene lanciato da Paolo Previde Massara, medico chirurgo all’ospedale, nella veste di candidato sindaco di Forza Italia a Vigevano dopo l’annuncio, diffuso dal segretario cittadino Marco Demarziani, relativo alla rottura con la Lega e alla scelta di correre da soli. “Ringrazio Forza Italia per la fiducia e la scelta di sostenere la mia candidatura – dice – e con essa un percorso civico con la squadra di Lab27029 in vista delle elezioni. Il progetto – spiega poi – nasce circa un anno fa ed è il risultato costruito con Lab27029 e molte persone che, gratuitamente, hanno scelto di mettere l e loro competenze e le loro energie al servizio della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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