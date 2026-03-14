Sul web sono stati condivisi alcuni video registrati nel pronto soccorso di un ospedale di Salerno, dove il Nursind provinciale denuncia comportamenti ritenuti inaccettabili da parte di alcuni dipendenti. Le immagini mostrano momenti di tensione e atteggiamenti che sollevano preoccupazioni sulla gestione del personale all’interno della struttura. La diffusione di questi filmati ha suscitato attenzione e discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo la diffusione in rete di alcuni video che mostrerebbero dipendenti dell’ospedale di Salerno in atteggiamenti ritenuti inappropriati all’interno del pronto soccorso, la segreteria provinciale del Nursind provinciale interviene pubblicamente chiedendo chiarezza e provvedimenti. Il sindacato guidato da Biagio Tomasco esprime una condanna netta dei comportamenti mostrati nei filmati, sottolineando come simili atteggiamenti siano incompatibili con i doveri di responsabilità, serietà e rispetto che caratterizzano la professione infermieristica, soprattutto in un luogo delicato come il pronto soccorso. “Condanniamo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Video dal Pronto soccorso dell’ospedale di Salerno, il Nursind provinciale: «Comportamenti inaccettabili»

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