VIDEO Cantiere Bagnoli blitz rete ‘No America’s Cup’ | Vogliamo bonifica reale lavoro stabile e salute

Gli attivisti della Rete No America’s Cup hanno effettuato un blitz nel cantiere di Bagnoli, situato nella zona della colmata. Durante l’azione, hanno espresso la richiesta di una bonifica reale, di un lavoro stabile e di tutela della salute per le persone coinvolte. L’intervento ha attirato l’attenzione sulla situazione attuale del sito e sulle rivendicazioni dei manifestanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Cantiere colmata di Bagnoli, blitz degli attivisti della Rete No America’s Cup. I manifestanti esibivano due striscioni, uno attaccava Msc Crociere, main sponsor della kermesse velica. In un video girato sul posto, gli esponenti della rete hanno anche denunciato l’assenza tra gli operai di Dpi per la respirazione. “Vogliamo bonifica reale, lavoro stabile e sicuro, salute garantita” lo slogan degli attivisti, che chiedono lo stop ai lavori. In una nota, la rete parla di presunte “opacità” e “ pericolosità degli interventi in atto, un disastro ambientale pianificato e attuato attraverso lo scorticamento senza precauzioni della colmata e il prossimo pericolosissimo dragaggio: la sollevazione di sabbia iper inquinata che verrà depositata in vasche giganti esposta agli agenti atmosferici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Cantiere Bagnoli, blitz rete ‘No America’s Cup’: “Vogliamo bonifica reale, lavoro stabile e salute” Articoli correlati America’s Cup, attivisti bloccano i camion diretti al cantiere: “Bagnoli non è in vendita” – VideoAlcuni attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno bloccato per alcuni minuti il passaggio dei camion impegnati nel trasporto di materiale per i... VIDEO/ Bagnoli, voragine in strada: stop ai tir del cantiere America’s CupUn’ampia voragine si è aperta stamattina in via Nuova Bagnoli, al centro della carreggiata. Tutti gli aggiornamenti su Cantiere Bagnoli Cantiere a Bagnoli, domani protesta di sindacato di base e comitatiIl sindacato di base chiama in strada a Bagnoli per domani cittadini e commercianti del quartiere per uno sciopero generale e un corteo di protesta insieme ai comitati civici della rete del no all'A ... rainews.it Cantiere Bagnoli. Fronte comune di maggioranza e opposizioneCentrodestra compatto nel sostenere il progetto di riqualificazione dell'area. Come Pd e Cinque Stelle: Non bisogna fermare i lavori ... rainews.it