Vicopisano convegno Donne e lavoro il 17 marzo

Il 17 marzo alle 18:00, al circolo Arci di Lugnano, si svolgerà il convegno intitolato “Donne e lavoro: una fotografia della situazione attuale”. L’evento è organizzato dal Comune di Vicopisano e dal Consiglio per le pari opportunità, con il supporto della Casa della Donna di Pisa. La riunione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di esperti nel settore.

Vicopisano, 14 marzo 2026 - Si terrà martedì 17 marzo alle 18:00, al circolo Arci di Lugnano, il convegno “ Donne e lavoro: una fotografia della situazione attuale ”, organizzato dal Comune di Vicopisano e dal Consiglio per le pari opportunità, in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa. Partendo dai dati numerici e da una fotografia aggiornata della situazione, l’incontro proporrà uno sguardo multidisciplinare sul lavoro delle donne oggi: da un lato il lavoro di cura che comprende la gestione della casa, l’educazione dei figli, l’assistenza a familiari con disabilità o anziani; dall’altro il lavoro fuori casa, dove permangono differenze significative rispetto agli uomini nei congedi, nelle aspettative sociali, nelle opportunità di carriera, negli stipendi e nella presenza di barriere come il cosiddetto “soffitto di cristallo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicopisano, convegno "Donne e lavoro" il 17 marzo Articoli correlati Come cambia il lavoro femminile nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Alla Scuola Superiore Sant’Anna il convegno ‘Donne, lavoro, nuove tecnologie’Venerdì 6 marzo un appuntamento per discutere e proporre una prospettiva critica sulle trasformazioni impresse al lavoro femminile dall’innovazione... Cisl e il convegno sulle donne: “Ancora tante difficoltà nel mondo del lavoro”Firenze, 5 marzo 2026 - Convegno da parte della Cisl Toscana in via Benedetto Dei a Firenze sul tema '80 anni di voto alle donne: ieri conquista,...