viareggio cup i risultati altre due qualificate

Le ultime gare del girone A della Viareggio Cup sono finite con due squadre che si sono qualificate, portando a termine la fase eliminatoria. Le partite si sono svolte secondo le previsioni, senza grandi sorprese o incidenti di rilievo. I risultati hanno confermato le posizioni delle squadre già in testa alla classifica, chiudendo il turno con un quadro abbastanza stabile.

Tutto o quasi nella norma: le ultime partite del girone eliminatorio del gruppo A hanno visto il passaggio del turno del Mavlon e dell’Uyss New York, che vanno ad accodarsi alle sei squadre (Fiorentina, Sassuolo, Genoa, One Touch, Lucchese e Police) che avevano staccato il pass dopo le prime due gare. Non è stata però un turno avaro di spettacolo e anche di proteste che potranno avere ripercussioni a torneo finito: due dirigenti del Signa sono in attesa delle decisioni del giudice sportivo, per la coda polemica con l’Uyss New York. E’ volata qualche parola di troppo? Intanto sono stati squalificati due giocatori delle due squadre. Risultati Il Genoa ha consolidato la prima posizione del girone vincendo 2-1 contro il Police Football; decisivo il successo dei nigeriani del Mavlon contro il Vllzania per 1-0 che vale il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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