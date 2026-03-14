Viaggio nel cantiere di Villa Torri la dimora paradiso degli sposi

A Vimodrone, nel cantiere di Villa Torri, si lavora per trasformare l'antica dimora ottocentesca, simbolo dell'aristocrazia milanese, in una sala per matrimoni civili. La Villa, già oggetto di interventi di ristrutturazione, è destinata a diventare il luogo preferito per le celebrazioni nuziali. I lavori sono in corso e prevedono modifiche alla struttura originale per adattarla alle nuove funzioni.

Vimodrone – V iaggio nel cantiere che racconta l’aristocrazia milanese ottocentesca. A fine cura, Villa Torri, gioiellino di Vimodrone, diventerà la location da sogno delle nozze civili, la sala del Comune dedicata agli sposi. Ospiterà anche un caffè letterario e un polo artistico-culturale. “L’obiettivo è restituire l’edificio alla vita di tutti i giorni - dice il sindaco Dario Veneroni, al termine di un sopralluogo per toccare con mano le opere - perché non di solo pane.”. La storia . Nel cuore della città, in via Sant’Ambrogio, le prime notizie sulla dimora amata dai patrizi che vi villeggiavano risalgono al 1721, quando era ancora una casa privata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggio nel cantiere di Villa Torri, la dimora paradiso degli sposi Articoli correlati Viaggio nel cantiere Unione zero. Stazione, Città Salute, torri e opere. Un assaggio della Sesto di domaniLe gru ormai non si contano, dopo le nuove cinque che sono arrivate nel maxi-cantiere che sorge al di là delle recinzioni di piazza primo Maggio. "Il lago dei cigni", visita gratuita a Villa Pottino e la fiera degli sposi: cosa fare nel weekendUno spettacolo a teatro, un tour o una mostra per trascorrere il weekend? Perché scegliere! Questo fine settimana a Palermo si potrà guardare uno dei...