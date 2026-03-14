Viaggio in Kenya lì dove correre significa speranza riscatto vivere

Un viaggio in Kenya rivela come la corsa sia molto più di uno sport, rappresentando speranza e riscatto per molti. Quaranta anni fa, un allenatore bresciano ha portato in Africa un metodo di allenamento innovativo, influenzando generazioni di atleti locali. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel panorama della maratona e nel modo di vivere la corsa nel paese.

Non puoi deludere la madre di una campionessa. Guai a non assaggiare il chapati appena uscito dal forno, accompagnato dalla bevanda fluo che versa nei bicchieri degli ospiti. La casa è la più abbellita del villaggio immerso in un silenzio senza tempo, con il sole che picchia anche d’inverno e le galline libere di muoversi intorno: è partito da qui il lungo viaggio fino alla gloria olimpica di Beatrice Chebet, 26enne regina kenyana della corsa e modello per una generazione di ragazze africane. Beatrice, doppio oro ai Mondiali e ai Giochi di Parigi, è l’atleta che finora ha sbarrato il cammino alla nostra Nadia Battocletti sui 5.000 e sui 10.000: adesso che una leggera pancia spunta sotto la maglia, la gerarchia potrebbe temporaneamente cambiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Il Viaggio in Kenya Un’Esperienza Che Cambia

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