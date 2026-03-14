Viadana a Piacenza | 33-17 la vittoria che cambia tutto

Il Rugby Viadana 1970 ha vinto contro la Sitav Rugby Lyons nello stadio Walter Beltrametti di Piacenza con un punteggio di 33-17, durante la dodicesima giornata della Serie A Elite. La squadra ha ottenuto la vittoria in trasferta, confermando la sua buona forma in questa fase del campionato. La gara si è conclusa concludendo il confronto tra le due formazioni.

Il Rugby Viadana 1970 ha confermato la sua forma espugnando lo stadio Walter Beltrametti di Piacenza, imponendosi sulla Sitav Rugby Lyons con un risultato finale di 33-17 nella dodicesima giornata della Serie A Elite. La vittoria, ottenuta in una giornata piovosa del 14 marzo 2026, ha portato ai mantovani cinque punti fondamentali per la classifica e il morale, segnando un momento di svolta nella stagione agonistica locale. L’allenatore Sosene Anesi ha guidato la squadra attraverso un primo temp . 🔗 Leggi su Ameve.eu Articoli correlati Tutto cambia! a Piacenza: la 50esima recita al Teatro FilodrammaticiLa scena teatrale di Piacenza si prepara a celebrare un traguardo numerico preciso: la cinquantesima rappresentazione dello spettacolo Tutto cambia!. I galletti fermati sul 34-33: solo due punti dalla trasferta a ViadanaUn’altra sconfitta di misura per i galletti, che nell’ultima prova del girone di andata sono stati battuti 34-33 dal Rugby Viadana.