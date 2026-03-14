Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 14 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade della zona. Questa comunicazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che si affidano alle notizie fornite per pianificare i loro spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code tra le uscite a Romanina in carreggiata esterna sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in una rallentamenti a Pavona Cecchina e Fontana di Papa nelle due direzioni mentre in via Casilina fino aletta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia percorrendo la statale Cassia bis un incidente l'ha letto il traffico a via della Giustiniana direzione Roma mentre in via Cassia si rallenta altezza via Trionfale direzione La Storta per arrivarci ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina nei due ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook