Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 14 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Si tratta di un servizio della Regione Lazio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade. L’obiettivo è informare gli automobilisti e i pendolari sulle situazioni più recenti lungo le principali vie della regione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code tra le uscite a Romanina in carreggiata esterna sul tratto Urbano rallentamenti altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in una rallentamenti a Pavona Cecchina e Fontana di Papa nelle due direzioni mentre in via Casilina fino aletta tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia percorrendo la statale Cassia bis un incidente l'ha letto il traffico a via della Giustiniana direzione Roma mentre in via Cassia si rallenta altezza via Trionfale direzione La Storta per arrivarci ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina nei due ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook