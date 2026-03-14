Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 14 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce notizie in tempo reale sulle condizioni delle strade, con dettagli sui percorsi e eventuali disagi lungo le principali arterie della città e della regione. L'informazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina nei due sensi di marcia rimanendo e mi ha detto niente rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nelle due direzioni in via Appia rallentamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino via Prenestina rallentamenti tra il grande raccordo per via di Torrenova direzione Ponte di Nona percorrendo via Tiburtina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo via Nettunense si rallenta tra Fontana di Papa Cecchina nei due ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook