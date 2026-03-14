Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 di oggi, Astral Infomobilità ha annunciato l'apertura del raccordo anulare a Roma, un servizio della Regione Lazio dedicato alla gestione della viabilità. L'aggiornamento riguarda le condizioni del traffico e le eventuali variazioni lungo l'anello stradale. La comunicazione fornisce indicazioni utili per gli automobilisti che percorrono l'area in questa fascia oraria.
Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio di apertura il raccordo anulare risolto l'incidente in carreggiata esterna tra Appia Tuscolana anche se permangono alcune cose residue interne invece rallentamenti ad altezza Pia e poi proseguendo tra la Roma Teramo centrale del latte il tratto Urbano della A24 coda in direzione della tangenziale est altezza Portonaccio consolari code per traffico o anche sulla via Casilina altezza di finocchio in entrambi i sensi di marcia stessa situazione sulla via Tiburtina concludi In entrambe le direzioni ad altezza di Tivoli Terme Infine per il trasporto pubblico ancora sospesa la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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