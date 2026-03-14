Viabilità a singhiozzo | ponte di Brivio chiuso a senso unico alternato

Il ponte di Brivio, che collega la sponda lecchese dell’Adda a Cisano Bergamasco, è stato chiuso a senso unico alternato per quattro giorni. La viabilità sulla strada è stata soggetta a continui cambiamenti, con traffico regolato da segnali temporanei. La chiusura ha causato disagi agli automobilisti e alle attività locali, creando una situazione di instabilità nel flusso di transito.

Brivio (Lecco) – Quattro giorni di senso unico alternato a singhiozzo sul ponte di Brivio, che collega Brivio appunto, sulla sponda lecchese dell’Adda, a Cisano Bergamasco, versante orobico del fiume. Lo annuncia il sindaco di Brivio Federico Airoldi: “Anas informa che sarà istituito il senso unico alternato in orari non di punta per l’esecuzione di opere preliminari al cantiere che interesserà tutti gli utenti nelle seguenti”. Gli orari . Si comincia lunedì, il 16 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Si prosegue poi giovedì 19 marzo solo al mattino dalle 10 alle 12 e lunedì 23 marzo di nuovo al mattino e al pomeriggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viabilità a singhiozzo: ponte di Brivio chiuso a senso unico alternato Articoli correlati Ponte di Brivio, si avvicina il cantiere: scatta il senso unico alternato a fasce orarieMentre si avvicina la chiusura del ponte di Brivio per lavori - la data prevista è il 4 maggio prossimo - Anas annuncia che già dai prossimi giorni... Leggi anche: Ponte sul Grondana a senso unico alternato per un mese Tutto quello che riguarda Viabilità a singhiozzo ponte di Brivio... Argomenti discussi: Viabilità a singhiozzo: ponte di Brivio chiuso a senso unico alternato; Varo delle travi per il ponte sulla SP1 Trani-Andria: provinciale a singhiozzo tra 23 e 27 marzo.