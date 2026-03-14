Vertenza Ac Boilers salta la vendita e scende il silenzio | Il Ministero ci convochi subito

I lavoratori di Ac Boilers chiedono con urgenza un intervento immediato da parte del Ministero, dopo la sospensione della vendita dell’azienda. La vertenza si fa sentire con richieste di risposte chiare, mentre il silenzio sulla situazione alimenta tensioni e incertezze tra chi aspetta di tornare al lavoro. La richiesta è di un confronto rapido per chiarire il futuro dello stabilimento.

La lettera-appello dei lavoratori dopo il fallimento della trattativa con Az Impianti per la cessione dello stabilimento di Gioia del Colle: "Abbiamo bisogno di risposte concrete" "Abbiamo bisogno di risposte concrete, abbiamo il diritto di ritornare a lavorare nella nostra fabbrica". A lanciare l'appello sono i lavoratori dello stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle, che tornano a richiamare l'attenzione sulla vertenza che li coinvolge, sollecitando "un incontro in tempi rapidi" al Ministero. Nei mesi scorsi, la notizia di una trattativa in corso per la reindustrializzazione del sito aveva ridato speranza ai 130 lavoratori in cassa integrazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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