Max Verstappen si è qualificato in ottava posizione nel Gran Premio della Cina a Shanghai, seconda gara del Mondiale 2026. Durante le qualifiche, il pilota ha riscontrato problemi al motore, che hanno influenzato la sua prestazione. La sessione si è conclusa con il suo piazzamento finale, mentre la gara si terrà sul circuito cinese nelle prossime ore.

Max Verstappen ha ottenuto l’ottava piazza nelle qualifiche del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 in programma sul circuito di Shanghai. L’ex campione del mondo ha descritto la sua vettura come inguidabile, ammettendo che i tentativi di modifica tecnica non hanno prodotto risultati tangibili e che il motore non eroga sufficiente potenza nonostante la batteria sia funzionante. La situazione si presenta critica per il team olandese, costretto a operare con limitazioni severe che impediscono al pilota di spingere durante le sessioni di qualifica. Il fatto che altri gruppi potrebbero trovarsi nella stessa condizione suggerisce un problema sistemico che va oltre il singolo costruttore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen: motore in tilt, ottava piazza a Shanghai

Articoli correlati

Leggi anche: F1, Red Bull e l’incognita motore: Verstappen cauto

Leggi anche: Mai dire Blackout | Febbre da metalli: l'oro scotta, borsa di Shanghai in tilt

Tutti gli aggiornamenti su Verstappen motore in tilt ottava piazza...

Temi più discussi: Quinto Mondiale F1 e uomo mercato? Perché il 2026 di Verstappen è un anno decisivo; Verstappen nel motore. Rivuole subito il trono: Va meglio del previsto; Mercedes e Verstappen: insieme in pista il 21 marzo; F1, cos'è e come funziona l'effetto Super Clipping: l'esempio di Verstappen in Australia.

Verstappen, nuova grana: probabile nuovo motore a Spa e penalità di 10 posti in grigliaMax Verstappen dovrà affrontare il GP del Belgio (qui gli orari tv) di questo fine settimana con una probabile penalità di 10 posti in griglia di partenza. Lo anticipano diverse testate britanniche, ... gazzetta.it

F1, GP Belgio: Verstappen, penalità in griglia per cambio motore sulla Red BullDieci posizioni di penalità in griglia. È questo quanto confermato da Max Verstappen a Sky in vista della gara di domenica in Belgio. Il campione del mondo monterà sulla propria Red Bull RB20 il ... sport.sky.it

Domanda Viaplay: "Abbiamo visto alcuni onboard, sembrava che tu stessi lottando con la macchina. È questa la sensazione che hai provato". Max Verstappen: "Sì, per niente piacevole. Nessun equilibrio, a dire il vero non so cosa pensare. Non è affatto una - facebook.com facebook

Non solo Kimi: da Vettel a Verstappen, ecco i più giovani poleman della storia x.com