Verso le comunali Cuzzola | Le liste sono sulla bocca di tutti ma nella tasca di nessuno

In vista delle elezioni comunali, un esponente politico ha dichiarato che le liste sono molto discusse, ma nessuno sembra averle ancora nelle tasche. Durante le ultime settimane, si è spesso sentito ripetere che si sta lavorando alla loro creazione, anche se ancora nessuna compagine ufficiale si è presentata. La campagna elettorale si sta intensificando con queste parole che circolano tra i candidati e gli osservatori.

La riflessione dell'ex assessore comunale in vista delle elezioni amministrative di maggio: "Più che contare le liste annunciate, forse conviene aspettare di vedere quelle realmente presentate" "In queste settimane, parlando di elezioni comunali, si sente ripetere spesso la stessa frase: “Stiamo costruendo le liste”. Oppure: “Stiamo lavorando per allargare la coalizione”. O ancora: “Stiamo chiudendo altre liste”. Le liste, insomma, sembrano essere diventate l’argomento principale della politica cittadina. Tutti ne parlano, tutti le annunciano, tutti fanno capire che stanno lavorando per averne tante". Inizia con queste parole la riflessione dell'ex assessore comunale Enzo Cuzzola in vista delle elezioni amministrative di maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Giorni frenetici per i consiglieri comunali, Cantello verso le liste di Sud chiama NordSono giorni decisamente frenetici per molti consiglieri comunali che intendono ricandidarsi alle amministrative 2026. Tutto quello che riguarda Verso le comunali Cuzzola Le liste sono... Temi più discussi: Verso le comunali, Cuzzola: Le liste sono sulla bocca di tutti, ma nella tasca di nessuno; Il Bilancio comunale è la chiave per governare il futuro di Reggio; Avellino oltre l’emergenza finanziaria: le riflessioni dell’ex assessore Cuzzola. Verso le elezioni comunali del 2026. Nizzola si candida a sindaca per il PdBollate, la politica nel sangue: il nonno in carica dal ’60 al ’84, lo zio dal ’95 al 2004. Proseguo l’impegno Trentatrè anni, avvocato, consigliere comunale dal 2020 e segretaria del circolo del ... ilgiorno.it Verso le Comunali. Calabresi si rafforza. In calo i profili politiciL’inchiesta della magistratura sull’urbanistica ha cambiato lo scenario del toto-candidato sindaco nel centrosinistra? La domanda, da qualche giorno, rimbalza da una chat all’altra, soprattutto tra i ... ilgiorno.it Libano: quasi mille morti. “Si rischia un altro genocidio”. Verso l’operazione di terra. La Turchia avvisa: “Vogliono fare come nella Striscia” Macron prova a mediare: “Negoziati a Parigi”. @robertazunini x.com «Papà con me fu violento ma verso di lui provo sensi di colpa» facebook