Il prossimo incontro tra Lazio e Milan riporta alla memoria il match di ottobre 2007, quando i rossoneri vinsero in modo schiacciante all’Olimpico. Quel giorno, la squadra di Milano dominò il campo e ottenne una vittoria significativa contro la Lazio. La partita resta impressa nei ricordi dei tifosi come uno dei momenti più importanti di quella stagione.

Il match contro la Lazio si avvicina, e a tutti i tifosi rossoneri non può che ritornare nella mente il match dell'ottobre del 2007, dove il Milan di Ancelotti si scontrò con i biancocelesti di Delio Rossi. La stagione, a differenza di questa, iniziò in modo molto complicato: una vittoria in 6 giornate di campionato, più o meno lo stesso percorso dei laziali. In occasione del match, però, riviviamo questo insieme: (Fonte acmilan.com) - Un'altra trasferta all'Olimpico all'orizzonte, la terza in questa stagione 202526. Uno stadio in cui abbiamo celebrato uno Scudetto (201011 contro la Roma), ma che è stato teatro di grandi partite da parte dei rossoneri anche contro l'altra squadra della capitale, la Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Lazio-Milan: quando i rossoneri travolsero l’Olimpico nel 2007

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