Verso il referendum l' ultima settimana si apre con l' incontro del Pd a tema ' No'

Nella settimana che precede il referendum sulla giustizia, il Partito Democratico organizza un incontro pubblico al Palazzo della Racchetta di via Vaspergolo, previsto per lunedì 16 alle 21. L'evento è dedicato alla discussione sul referendum in programma il 22 e 23 marzo. Questa iniziativa rappresenta una delle prime manifestazioni di avvicinamento ufficiale del partito alla consultazione referendaria.

Prosegue l’avvicinamento al referendum sulla giustizia. Lunedì 16, alle 21, presso il Palazzo della Racchetta di via Vaspergolo si terrà un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico dedicato al referendum in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa sarà un’occasione di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle ragioni del ‘No’, con al centro la difesa dei principi costituzionali e dell’autonomia della magistratura. All’incontro parteciperanno Marilisa Tenace, avvocata, Paolo Calvano, capogruppo del Partito Democratico in Regione Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd Emilia-Romagna, Emma Petitti, vice-segretaria regionale del Pd Emilia-Romagna, e Igor Taruffi, responsabile nazionale organizzazione del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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