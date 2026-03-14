È stato presentato il modello Versace Mercury M_VS_02, una scarpa che unisce elementi di eleganza ispirati alla cultura greca con un design pensato per il comfort urbano. La collezione si distingue per dettagli che richiamano l’estetica classica, mentre l’attenzione ai materiali garantisce praticità durante l’uso quotidiano. La linea si rivolge a chi cerca stile e funzionalità in un’unica calzatura.

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© Ameve.eu - Versace Mercury M_VS_02: Eleganza greca e comfort urbano

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