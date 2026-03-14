Verona ricorda Biondani e Bencivenga 34 anni dopo la morte in servizio | Il loro coraggio resta vivo nella memoria

Oggi a Verona si è svolto un evento per commemorare il 34º anniversario della morte in servizio di due assistenti della polizia di Stato, Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga, che sono deceduti nel Comune di Sommacampagna. La questura ha organizzato una cerimonia per ricordare il loro sacrificio e il loro contributo. La giornata ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini.

Oggi, sabato 14 marzo, la questura di Verona ha ricordato il 34esimo anniversario della scomparsa degli assistenti della polizia di Stato Ulderico Biondani e Vincenzo Bencivenga, caduti nell’adempimento del dovere nel Comune di Sommacampagna. La cerimonia si è svolta questa mattina in questura, dove è stata deposta una composizione floreale a nome del capo della polizia dinanzi alla lapide dedicata ai caduti nell’adempimento del dovere. Alla commemorazione hanno preso parte il prefetto Demetrio Martino, la questora Rosaria Amato, i familiari delle vittime del dovere e il cappellano provinciale della polizia di Stato Don Nicola Bonomi. «Il 14... 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Il saluto di un ispettore dopo 34 anni di servizio commuove l’Italia: “Restate umani e umili”Un messaggio semplice, pronunciato con la voce spezzata dall’emozione, è riuscito a toccare migliaia di persone in tutta Italia. In memoria del sindaco Di Nunno, il suo esempio resta vivoTempo di lettura: 2 minutiAntonio Di Nunno rimane una figura profondamente significativa per la città di Avellino, un Sindaco, un uomo che ha saputo...