Verona celebra l’asparago per tutto il fine settimana al Mercato Coperto di Campagna Amica

A Verona si svolge la 91esima edizione della Mostra e Concorso dell’Asparago di Verona, che si terrà sabato 14 marzo presso la Galleria Filippini, all’interno del Mercato Coperto di Campagna Amica. La manifestazione celebra uno dei prodotti più rappresentativi dell’agricoltura locale e si prolunga per tutto il fine settimana con iniziative dedicate. L’evento coinvolge produttori e visitatori interessati a conoscere e valorizzare questo ortaggio.

Si parte sabato 14 marzo in Galleria Filippini: produttori in gara, show cooking con il cuoco contadino Sebastiano Poli e degustazioni dedicate al simbolo della primavera veronese Verona si prepara a rendere omaggio a uno dei prodotti simbolo della sua agricoltura con la 91esima edizione della Mostra e Concorso dell’Asparago di Verona, in programma sabato 14 marzo negli spazi della Galleria Filippini, sede del Mercato Coperto di Campagna Amica. L’evento, promosso da Coldiretti Verona, rappresenta da oltre novant’anni un momento di incontro tra produttori, istituzioni e cittadini, e celebra l’arrivo della primavera attraverso uno degli ortaggi più rappresentativi del territorio veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica, parte anche il corso BlsdFormazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco. Contenuti e approfondimenti su Mercato Coperto di Temi più discussi: Verona celebra l’asparago per tutto il fine settimana al Mercato Coperto di Campagna Amica; Fine settimana dedicato all’asparago al Mercato di Galleria Filippini; Verona piange Andrea Sambugaro: se ne va un maestro. Fine settimana dedicato all’asparago al Mercato di Galleria FilippiniVerona celebra l'asparago, una delle sue eccellenze: un intero settimana di eventi al Mercato Coperto di Galleria Filippini. veronaoggi.it Per la Festa della Donna al Mercato Coperto la spesa è rosaFesta dell'8 Marzo a Verona, il Mercato Coperto si tinge di rosa per la Donna: degustazioni e regali per tutte ... veronaoggi.it Attenzione alla mobilità e rilancio del mercato coperto, insieme allo spostamento di alcuni banchi, tra i punti caratterizzanti del piano illustrato in Commissione dal vicesindaco Serale. - facebook.com facebook