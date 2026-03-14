Giulia Vecchio è intervenuta a Verissimo per annunciare la fine della relazione con Carlo Amleto, conclusasi dopo cinque anni. La sua testimonianza è stata trasmessa durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sul motivo della rottura. La notizia ha fatto rapidamente il giro del pubblico e dei media, attirando l’attenzione sui cinque anni di convivenza tra i due.

Oggi, ospite aVerissimo,Giulia Vecchioche ha confessato diaver chiuso la storia con Carlo Amleto, anche lui comico. I due, dopo 5 anni di relazione hanno deciso di proseguire le strade da amici e colleghi e non più da partner. Un annuncio che ha lasciato di sasso Silvia Toffanin. Lei ha parlato di ciò come“un’evoluzione naturale del rapporto”, sebbene ora abbia ammesso che le fa tanta paura essere sola. AVerissimo,Giulia Vecchioalla classica domanda sull’amore, ha risposto:“Sono single. Stavo con Carlo Amleto, siamo stati insieme tanti anni e ci vogliamo un bene infinito. Tutt’ora continuiamo a lavorare insieme: ci guardiamo cercando di far venire fuori la luce dell’altro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, Giulia Vecchio svela la rottura con Carlo Amleto

Articoli correlati

Chi è Carlo Amleto, fidanzato di Giulia Vecchio: età, carriera e la storia d’amore con il comico sicilianoLa vita sentimentale di Giulia Vecchio, attrice pugliese classe 1992, è diventata negli ultimi anni un tema molto seguito dal pubblico.

Chi è Carlo Amleto, il fidanzato di Giulia VecchioIl fidanzato di Giulia Vecchio è un suo collega: Carlo Amleto, il comico musicista originario di Caltanissetta.

Contenuti utili per approfondire Giulia Vecchio

Argomenti discussi: NEWS TV | Verissimo, gli ospiti del weekend: chi sarà in studio il 14 e 15 marzo?.

Giulia Vecchio: «È la prima volta che sono single. Carlo Amleto? Siamo stati insieme tanti anni, ci vogliamo un bene infinito»Giulia Vecchio si racconta a cuore aperto nel salotto di Verissimo e, per la prima volta, parla della fine della storia con Carlo Amleto. L’attrice e imitatrice rivela di essere ... leggo.it

Giulia Vecchio: è finita con il collega attore con cui stava da cinque anniGiulia Vecchio parla per la prima volta della fine della storia d'amore con l'attore e collega, lo fa a Verissimo ... ultimenotizieflash.com