Verissimo | è ancora effetto Sanremo con Patty Pravo Elettra Lamborghini e Francesco Renga

Silvia Toffanin conduce due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste del fine settimana di Canale 5. La trasmissione va in onda oggi, sabato 14 marzo, e domani, domenica 15 marzo. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco Renga, che partecipano al format nel contesto delle puntate attuali.

Silvia Toffanin torna con due nuovi appuntamenti di Verissimo, il programma di interviste del weekend di Canale 5, in onda oggi, sabato 14 marzo, e domani, domenica 15 marzo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 14 marzo – ore 16.30. A Verissimo, la nuova fase di vita dell’ex tennista Camila Giorgi, che nelle settimane scorse ha annunciato via social prima la sua gravidanza e poi di essersi sposata. Con lei in studio il marito Andreas Pasutti. Ospiti del programma anche Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto-evento a Milano, l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e la modella ed ex gieffina Helena Prestes, che sta attraversando un periodo doloroso per la perdita del padre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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