verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, torna su Canale 5 con due appuntamenti. La conduttrice intervisterà diversi ospiti e presenterà anticipazioni sui temi più attesi. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica pomeriggio, offrendo spazio a interviste e approfondimenti vari.

Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna con due imperdibili appuntamenti su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 15 marzo 2026. Oggi, sabato 14 marzo 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Si parte con una intervista a Camila Giorgi, la ex tennista che lo scorso anno abbiamo visto anche nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi. La ex tennista è pronta a raccontare la sua nuova vita personale: la gravidanza e il matrimonio il marito Andreas Pasutti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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