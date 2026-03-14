verissimo camila giorgi aspetta un maschio

Camila Giorgi ha annunciato di essere incinta e oggi, a Verissimo, ha scoperto con suo marito Andreas, anche lui tennista, che il bambino che aspetta è un maschio. La tennista ha condiviso questa notizia durante l'intervista, confermando così il sesso del futuro bambino. La coppia ha partecipato alla trasmissione insieme, rivelando anche qualche dettaglio sulla loro gravidanza.

Da poco Camila Giorgi aveva annunciato di essere incinta, oggi a Verissimo ha scoperto il sesso del bebè con suo marito Andreas: anche lui è tennista Il 4 marzoCamila Giorgiha annunciato di essere incinta, una settimana prima si era sposata conAndreas Pasutti. Entrambi sono tennisti – sebbene lei abbia lasciato la racchetta da quasi due anni- ma si sono conosciuti 9 mesi fa. La coppia si è incontrata per la prima volta a Milano sebbene entrambi abbiano le famiglie a Buenos Aires. Quando la tennista è venuta a Cologno per l‘Isola dei Famosiha incontrato Andreas e in quel momento è sbocciato l’amore. A settembre i due diventeranno genitori e direttamentea Verissimo è stato fatto il gender reveal: tra qualche mese nascerà unmaschio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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