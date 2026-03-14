Il programma Verissimo torna su Canale 5 il 14 e 15 marzo con un palinsesto ricco di ospiti. Tra i partecipanti ci sono Camila, Alexia e persone vicine a Enrica Bonaccorti. La trasmissione si concentra su storie di vita, carriera e retroscena di personaggi noti, offrendo alle telecamere momenti di confronto e interviste esclusive. La scaletta prevede interventi di diversi protagonisti dello spettacolo e dello sport.

Il sabato 14 e la domenica 15 marzo vedono il ritorno di Verissimo su Canale 5 con un palinsesto denso di ospiti legati allo sport, alla musica e alle vicende personali. Silvia Toffanin guida due puntate che mescolano attualità, ricordi e anticipazioni sul Grande Fratello Vip. L’edizione sabatina parte alle 16.30 con Camila Giorgi e Andreas Pasutti, mentre quella domenicale inizia alle 15.30 dedicando spazio a Enrica Bonaccorti e ad Antonella Elia. Il programma punta su storie di vita reale, tra maternità, lutti familiari e carriere artistiche consolidate. La strategia del weekend: sport, musica e dramma familiare. Sabato pomeriggio lo studio accoglie l’ex tennista Camila Giorgi insieme al marito Andreas Pasutti per parlare della nuova fase della sua esistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verissimo: Camila, Alexia e il tributo a Enrica Bonaccorti

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