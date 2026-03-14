Durante un intervento a Verissimo, Alexia si è lasciata andare a un momento di emozione parlando di sua madre Vilma, con cui ha condiviso un legame forte. La cantante ha commentato ironicamente sulle discussioni familiari, ma è stata colta dall’improvviso sentimento, tanto da dover trattenere le lacrime davanti alle telecamere. La conduttrice ha assistito alla scena, mentre Alexia si è emozionata ricordando la madre.

“Poi facciamo i conti a casa, eh”, ha ironizzato Alexia a Verissimo, davanti a Silvia Toffanin. Non sapeva ancora che sarebbe riuscita a stento a trattenere le lacrime. Tutta colpa di una sorpresa orchestratale dalla madre Vilma: una lettera, scritta di suo pugno, in cui ripercorre la crescita e la realizzazione di una figlia che ha sempre amato, sostenuto e in cui ha creduto sin da quando intonava le prime note con la sua splendida voce. La lettera della madre Vilma. Non è la prima volta che lo studio di Verissimo rischia di annegare nelle lacrime. Stavolta è toccato ad Alexia, al secolo Alessia Aquilani, tra le voci pop più potenti e riconoscibili della nostra musica, tornata da qualche anno alla ribalta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Verissimo, Alexia si commuove per la madre Vilma: “Non me l’aspettavo”

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