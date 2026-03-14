Verbania | 700mila euro spesi Circolo dei lettori chiuso

A Verbania, la sede del Circolo dei lettori ha chiuso i battenti dopo appena un anno di attività, nonostante siano stati spesi circa 700mila euro per la sua realizzazione. La decisione di interrompere le attività è stata annunciata di recente, lasciando senza servizio una comunità interessata alle iniziative culturali. La chiusura ha suscitato attenzione tra gli abitanti e gli addetti ai lavori della zona.

La sede verbanese del Circolo dei lettori ha cessato le attività dopo soli dodici mesi di vita operativa. L’annuncio della chiusura definitiva è arrivato tramite un messaggio ufficiale sui social network, chiudendo un esperimento durato dal maggio 2024 fino all’inizio del 2026. La decisione risponde a una valutazione economica che ha messo in luce gli oneri sostenuti dall’amministrazione comunale. Il progetto aveva preso avvio il 20 maggio 2024 con l’inaugurazione presso Palazzo Pretorio nel cuore di Intra. Tuttavia, da oltre un anno non si era tenuta alcuna manifestazione culturale o evento pubblico nell’immobile. L’ultima attività registrata risale al 19 dicembre 2024, lasciando poi il luogo in uno stato di inattività prolungata che ha reso insostenibile la prosecuzione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verbania: 700mila euro spesi, Circolo dei lettori chiuso Articoli correlati "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettoriBIBBIENA A Bibbiena domani alle 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festival "Scrittori in Circolo", la rassegna di incontri letterari... Novara, Circolo dei lettori: un marzo dedicato alle Voci di donnaA marzo il Circolo dei lettori di Novara si fa spazio aperto: attraversabile, permeabile, vivo.