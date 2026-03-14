Venezuela | sussidio a 150 dollari ma senza pensione

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo venezuelano ha annunciato un aumento del sussidio mensile destinato ai dipendenti pubblici, portandolo a circa 150 dollari. Tuttavia, questa misura non riguarda le pensioni, che non sono state coinvolte dall’incremento. La decisione riguarda esclusivamente i lavoratori del settore pubblico e non prevede modifiche per chi riceve una pensione.

Il governo del Venezuela ha deciso di incrementare il sussidio mensile destinato ai dipendenti pubblici, portando l’importo a circa 150 dollari. Questa misura, attiva dal marzo 2026, mira a contrastare gli effetti della cosiddetta guerra economica attraverso un aumento del 25% rispetto alle erogazioni precedenti. L’erogazione avviene tramite la piattaforma digitale Sistema Patria, che accredita direttamente i fondi nel portafoglio virtuale dei beneficiari registrati. Ogni dipendente riceve una notifica via messaggio di testo per confermare l’accettazione del deposito, assicurando così la tracciabilità e la rapidità del pagamento. Un aiuto vitale in un contesto di salari bloccati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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