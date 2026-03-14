Vendita della raffineria Api Carlo Ciccioli FdI applaude alla Golden power | Segnale chiaro da parte dello Stato

L’europarlamentare anconetano di Fratelli D’Italia commenta la vendita della raffineria Api alla Socar, sottolineando la decisione del Governo Meloni di impiegare la Golden Power prima che si concluda l’accordo tra l’Ip e la società petrolifera. Ciccioli esprime apprezzamento per questa scelta, definendola un segnale chiaro da parte dello Stato. La vendita, che coinvolge la società petrolifera, si sta svolgendo in un contesto di attenzione da parte delle autorità nazionali.

Ebbene per l’esponente di FdI ciò rappresenta «un segnale molto chiaro, in quanto lo Stato presidia con attenzione i passaggi industriali che riguardano asset strategici per la sicurezza energetica e per l’economia nazionale». Anche perché «il sito di Falconara Marittima non è soltanto un impianto industriale, ma uno snodo produttivo e logistico fondamentale per le Marche e per l’intero sistema energetico italiano, nonché una grande risorsa economica e occupazionale per la città». Per questo «la scelta del Governo guidato da Giorgia Meloni di attivare i poteri speciali dimostra responsabilità e capacità di tutela degli interessi nazionali, garantendo sicurezza, continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali, oltre al rinnovamento degli impianti ormai datati». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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