Vendita della raffineria Api Carlo Ciccioli FdI applaude alla Golden power | Segnale chiaro da parte dello Stato

L’europarlamentare Carlo Ciccioli di Fratelli D’Italia ha espresso il suo apprezzamento per l’uso della Golden power da parte del Governo Meloni sulla vendita della raffineria Api alla società Socar. Ciccioli ha definito questa decisione un segnale chiaro da parte dello Stato, in relazione alla fase che precede il closing tra la società petrolifera e l’Ip.

Ebbene per l’esponente di FdI ciò rappresenta «un segnale molto chiaro, in quanto lo Stato presidia con attenzione i passaggi industriali che riguardano asset strategici per la sicurezza energetica e per l’economia nazionale». Anche perché «il sito di Falconara Marittima non è soltanto un impianto industriale, ma uno snodo produttivo e logistico fondamentale per le Marche e per l’intero sistema energetico italiano, nonché una grande risorsa economica e occupazionale per la città». Per questo «la scelta del Governo guidato da Giorgia Meloni di attivare i poteri speciali dimostra responsabilità e capacità di tutela degli interessi nazionali, garantendo sicurezza, continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali, oltre al rinnovamento degli impianti ormai datati». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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