Veggioletta | lavori E-Distribuzione caos dal 16 marzo

Da lunedì 16 marzo, nel quartiere di Veggioletta sono iniziati i lavori di rifacimento delle linee interrate da parte di E-Distribuzione, provocando disagi alla viabilità. La strada principale e alcune vie secondarie saranno interessate dai cantieri, con possibili deviazioni e rallentamenti. La conclusione dei lavori è prevista entro un periodo non precisato.

Da lunedì 16 marzo, il quartiere di Veggioletta vivrà una fase critica per la viabilità a causa dei lavori di rifacimento delle linee interrate gestite da E-Distribuzione. Via Emilia Pavese e le vie circostanti subiranno restrizioni che impattano direttamente gli spostamenti quotidiani dei residenti e del commercio locale. Il cantiere richiederà un restringimento della carreggiata nel tratto specifico tra via Tedaldi e via Bentelli Donnino, accompagnato da un divieto di sosta permanente. Queste misure non sono temporanee ma strutturali per garantire la sicurezza durante l’intervento sulle infrastrutture energetiche sotterranee. L’impatto sulla rete stradale e la mobilità residenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veggioletta: lavori E-Distribuzione, caos dal 16 marzo Articoli correlati Lavori alle linee interrate, dal 16 marzo modifiche alla viabilità della VeggiolettaNelle prossime settimane renderà necessario un restringimento di carreggiata nel tratto della via Emilia compreso tra via Tedaldi e via Bentelli... CAU Podenzano: lavori dal 16 marzo, dove andare?Il Centro di Assistenza e Urgenza (CAU) di Podenzano, situato all’interno della Casa della Comunità in via Dante Alighieri 18-20, interromperà... Approfondimenti e contenuti su Veggioletta lavori E Distribuzione caos... Veggioletta, lavori alle linee interrate: da lunedì modifiche alla viabilitàPer consentire i lavori di rifacimento delle linee interrate a cura di E-Distribuzione, a partire da lunedì 16 marzo saranno attuate alcune modifiche alla ... piacenzasera.it Follonica, lavori Enel per restyling cabine: interventi in via Puglia con progetto Repower UEE-Distribuzione prosegue il potenziamento del sistema elettrico a Follonica con il progetto 'Repower UE', previsti lavori nella cabina 'Puglia' per il restyling e l'automatizzazione dell'impianto. maremmanews.it