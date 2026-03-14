Vasto agente morso da un detenuto nella Casa lavoro | la denuncia del sindacato

Un agente di polizia penitenziaria è stato morso da un detenuto all’interno della Casa lavoro di Vasto, riportando escoriazioni a una mano. La vicenda è stata segnalata dal sindacato che denuncia l’accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli su eventuali conseguenze o interventi successivi. La notizia si riferisce esclusivamente all’episodio di aggressione avvenuto nella struttura.

Un agente di polizia penitenziaria sarebbe stato aggredito a morsi da un detenuto all’interno della Casa lavoro di Vasto, riportando escoriazioni a una mano. Lo riferisce l’agenzia LaPresse citando una nota del sindacato di categoria. Secondo quanto riportato, la situazione sarebbe stata gestita grazie all’intervento di altri agenti presenti nella struttura. Sempre secondo il sindacato, il sistema delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza risulterebbe non sufficiente rispetto al fabbisogno nazionale. In questo contesto, le cinque case lavoro presenti in Italia — tra cui quella di Vasto — rappresenterebbero strutture particolarmente complesse da gestire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Carcere minorile, il sindacato: "Agente molestata da un detenuto"Borrelli riferisce di disordini avvenuti venerdì all’interno del carcere minorile. Una selezione di notizie su Vasto agente morso da un detenuto nella... Discussioni sull' argomento Vasto, agente morso da un detenuto nella Casa lavoro: la denuncia del sindacato; Vasto, agente morso da un detenuto nella Casa lavoro: la denuncia del sindacato; Nuova aggressione alla Casa Lavoro di Vasto, poliziotto preso a morsi; Laboratorio di cucina per i ragazzi con disabilità: prosegue il progetto 'Una Chiave'. Disordini al carcere minorile Beccaria: un agente colpito da una mattonella, un altro morsoIeri, martedì 22 aprile, nel carcere minorile Beccaria di Milano si sono verificati due episodi di violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria. Secondo quanto denunciato dal Sindacato ... affaritaliani.it Il Palazzo Apostolico non è un edificio isolato ma un vasto complesso che conta circa un migliaio di ambienti e che rappresenta il centro operativo della Santa Sede facebook