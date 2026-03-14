Varese | bottega solidale uncinetto e innesti per

A Varese e nel Varesotto, il weekend si riempie di eventi dedicati alla solidarietà e alle tradizioni. Ci sono attività che coinvolgono la bottega solidale, lavori a uncinetto e interventi di innesto di piante. Le iniziative si svolgono in diverse location e sono aperte a tutta la comunità, offrendo opportunità di partecipazione e di scambio culturale.

Il weekend che si apre oggi a Varese e nel Varesotto trasforma il tempo in un’occasione per la coesione sociale, con iniziative che spaziano dalla solidarietà internazionale alla riscoperta delle tradizioni locali. Tra laboratori manuali, eventi culturali e celebrazioni comunitarie, i prossimi giorni offrono una mappa di incontri pensati per rinsaldare i legami del territorio. Dalla bottega solidale di Brunello alle passeggiate archeologiche di Castelseprio, ogni appuntamento è progettato per coinvolgere direttamente i cittadini nella vita collettiva. Solidarietà e tradizione: l’anima del fine settimana. A Brunello, la bottega solidale Good Samaritan aprirà le sue porte sabato e domenica dalle 14:30 alle 18:30, offrendo uno spazio fisico dove sostenere le donne vulnerabili di Gulu, in Uganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: bottega solidale, uncinetto e innesti per Articoli correlati Varese Solidale fa un passo avanti. Dall’Sos cibo alla povertà sanitaria: attenzione e sostegno alle fragilitàVarese, 27 febbraio 2026 – L’emergenza povertà non è solo alimentare ma anche sanitaria. Varese – Focus sul diabete a Radio Missione Francescana – – Varese NewsVarese si prepara ad affrontare una sfida sanitaria cruciale con un’iniziativa promossa da Radio Missione Francescana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Varese bottega solidale uncinetto e... Argomenti discussi: Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 13, 14, 15 marzo. Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 13, 14, 15 marzoEcco una selezione di eventi per il weekend nel Varesotto. Il meteo del fine settimana è instabile, vi consigliamo di verificare con gli organizzatori di verificare che l'evento sia confermato ... varesenews.it La bottega solidale Good Samaritan di Brunello amplia gli orari di apertura: inaugurazione sabato 7 marzoIn bottega sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, nord Uganda ... varesenews.it