Il Varese affronta ad Asti la partita di Serie D prevista per domenica 15 marzo alle 14.30 allo stadio Censin Bosia. La sfida segue la recente sconfitta per 0-2 subita dalla squadra. La gara si svolge nel pomeriggio di domenica, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.

La Serie D riparte con il Varese che si sposta ad Asti per la gara di domenica 15 marzo alle ore 14.30 allo stadio Censin Bosia. L’obiettivo dei biancorossi è recuperare punti dopo la vittoria contro il Vado e superare le incertezze del passato. Questa trasferta rappresenta un esame di maturità per la squadra di mister Andrea Ciceri, chiamata a dimostrare continuità dopo un periodo altalenante segnato da cadute improvvise. La partita non decide direttamente la classifica, ma funge da casting per il futuro progetto societario. Il peso della storia locale e la sfida dell’orgoglio. La città di Asti accoglie gli ospiti lombardi in un contesto sportivo che trascende il semplice risultato di una singola giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese ad Asti: sfida d’orgoglio dopo la sconfitta per 0-2

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