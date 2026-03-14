La Pallacanestro Varese ha presentato una nuova linea di abbigliamento streetwear dedicata ai 80 anni di attività. La collezione si rivolge ai tifosi e agli appassionati, combinando elementi storici del club con uno stile urbano attuale. L’obiettivo è offrire capi che rappresentino la tradizione del team attraverso un design moderno e riconoscibile. La linea è ora disponibile per l'acquisto presso i punti vendita ufficiali.

La Pallacanestro Varese ha varato una linea di abbigliamento urbano per celebrare otto decenni di storia sportiva. La collezione, pensata per essere indossata quotidianamente dai tifosi, unisce l’eredità del club con uno stile contemporaneo. In occasione dell’80° anniversario, il club ha lanciato una capsule collection che trasporta i colori biancorossi fuori dal parquet e li porta nelle strade della città. I capi sono stati presentati attraverso una sessione fotografica realizzata tra le vie di Varese e presso la Itelyum Arena di Masnago. Al centro del progetto c’è l’intento di rafforzare il legame tra la squadra e il territorio, utilizzando un linguaggio visivo nuovo ma radicato nella tradizione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese 80 anni: la nuova linea streetwear dei biancorossi

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