Varese | 30 denunce omofobia e stallo giudiziario

A Varese, nel corso di cinque anni, una disputa tra vicini si è trasformata in un procedimento giudiziario con circa trenta denunce. Le accuse includono insulti omofobi, stalking e danni alla proprietà. La situazione si è protratta nel tempo senza una risoluzione definitiva, creando un quadro complesso di contenzioso legale nella provincia.

Nel cuore della provincia di Varese, una disputa di vicinato durata cinque anni ha generato un dossier giudiziario pesante, composto da circa trenta denunce per insulti omofobi, stalking e danni alla proprietà. La coppia coinvolta vive un'incubo quotidiano che ha portato uno dei due partner a richiedere cure psichiatriche, mentre la giustizia locale fatica a sbloccare i procedimenti pendenti. La tensione è esplosa nel settembre 2021, quando i proprietari hanno trovato il proprio giardino devasta . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese: 30 denunce, omofobia e stallo giudiziario Articoli correlati Varese – Focus sul diabete a Radio Missione Francescana – – Varese NewsVarese si prepara ad affrontare una sfida sanitaria cruciale con un’iniziativa promossa da Radio Missione Francescana. Varese – Una denuncia in questura per lo striscione ProPal rubato a Varese –Varese, Scomparso lo Striscione Pro-Palestina: Denuncia e Preoccupazione per un Clima di Crescente Tensione Varese è stata teatro di un atto di...