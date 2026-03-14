Valutiamo di ritirare i soldati dal Libano

Il ministro della Difesa ha dichiarato al «Corriere» che si sta considerando di ritirare i soldati italiani dal Libano, dove attualmente sono circa 1.300. La presenza riguarda una missione di pace, ma il ministro ha specificato che nel paese è in corso un conflitto armato. La decisione segue le valutazioni sulla situazione sul terreno e sulle operazioni in corso.

«L’ingiustificabile attacco a Erbil». Così lo definisce il premier Giorgia Meloni che si stringe ai francesi per la scomparsa del loro militare avvicina il governo italiano a quello di Parigi come non succedeva da tempo. «Alla sua famiglia e alle autorità francesi va la nostra vicinanza in questo momento di dolore» spiega la Meloni, rivolgendo «un pensiero di pronta guarigione agli altri militari feriti, nell’auspicio di un rapido e completo recupero. L’Italia, al fianco dei partner internazionali, inclusi i Paesi del Golfo maggiormente colpiti, resta fermamente impegnata nel promuovere un allentamento della tensione». E infine conclude: «Continueremo a lavorare con determinazione affinché la pace e la stabilità nella regione siano ristabilite». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Valutiamo di ritirare i soldati dal Libano» Articoli correlati Israele in Libano, Tajani: “Siamo preoccupati, valutiamo rischi terrorismo”“Se sono preoccupato per l’allargamento del conflitto in Libano? Certo, l’allargamento del conflitto preoccupa tutti. Onu, Guterres condanna l'attacco ai soldati Unifil in LibanoSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Avião comercial decola durante ataque de Israel ao Líbano Aggiornamenti e notizie su Valutiamo di ritirare i soldati dal... Discussioni sull' argomento La volta buona 2025/26 - L'avvocato di Sal Da Vinci: Per eventuali offese valutiamo vie legali - 11/03/2026 - Video; Serie B, Bari sconfitto 4-0 a Pescara. Di Cesare: Valutiamo di andare in ritiro; Rizzani De Eccher, l’ad di Webuild Salini: Valutiamo di integrarla; Caro carburanti, Meloni: Valutiamo le accise mobili sulla benzina. Dura la replica del presidente della commissione Gianluca Vinci: «Dichiarazioni infondate, valutiamo la denuncia» - facebook.com facebook «Gasolio carissimo, valutiamo di restare a terra», l'allarme dei pescatori di Lampedusa dopo lo scoppio della guerra in Iran x.com