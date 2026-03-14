Valtellina Golf | le quote passano dalla banca al turismo

Il Valtellina Golf Club di Caiolo cambia gestione, passando dalle banche a Valtellina Turismo, una cooperativa che si occupa di promozione turistica. Le quote precedentemente possedute da BPER e Credit Agricole sono ora sotto il controllo della società cooperativa, segnando un passaggio importante per l’assetto economico e gestionale del circolo. La modifica coinvolge direttamente l’organizzazione e il futuro del club.

Il cambio di proprietà del Valtellina Golf Club a Caiolo segna una nuova fase per l’economia locale. Valtellina Turismo, società cooperativa consortile, assume ora la gestione delle quote bancarie precedentemente detenute da BPER e Credit Agricole. La provincia di Sondrio accoglie con favore il passaggio di proprietà, vedendo nel campo un asset strategico per tutto il territorio valtellinese. Patrimonio sportivo in mano al turismo locale. L’assetto proprietario si è modificato senza intaccare l’operatività quotidiana del complesso sportivo. L’Associazione sportiva dilettantistica Valtellina Golf Club and Country Club mantiene il controllo totale sulla parte agonistica e formativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valtellina Golf: le quote passano dalla banca al turismo Articoli correlati Golf Caiolo: le banche cedono le quote al turismo localeNel cuore della Valtellina, proprio a Caiolo, si sta compiendo una trasformazione strutturale che ridefinisce il futuro del Valtellina Golf Club. Il Valtellina Golf Club guarda al futuroBanca Popolare di Sondrio - Gruppo BPER e Crédit Agricole Italia, ieri sera hanno siglato un accordo con Valtellina Turismo scarl per la cessione, a... Una selezione di notizie su Valtellina Golf Temi più discussi: Valtellina Turismo prende in mano il Golf club di Caiolo; Il Golf Club di Caiolo passa a Valtellina Turismo: banche cedono le quote gratuitamente; Valtellina golf club: la gestione sportiva sempre al Country; Il Golf Club pronto al rilancio con Valtellina Tursimo. Valtellina Golf Club: la gestione sportiva sempre al CountryCaiolo, dopo la cessione delle azioni da parte delle banche. Continua la collaborazione con il sodalizio di Menaggio ... msn.com Valtellina golf club, si riparte: Un patrimonio da valorizzareGruppo Bper e Crédit Agricole Italia hanno ceduto gratuitamente le loro azioni della Spa. Il presidente della Provincia: È un valore non solo del capoluogo ma dell’intero territorio. msn.com Accordo per il futuro del Golf di Caiolo. Banca Popolare di Sondrio – Gruppo Bper e Crédit Agricole Italia cedono gratuitamente a Valtellina Turismo le loro quote nel Valtellina Golf Club per favorire la valorizzazione turistica e sportiva dell’area alle porte di So - facebook.com facebook